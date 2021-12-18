“ستيفاني” تبحث آخر المستجدات الانتخابية في ديوان بلدية بنغازي

قامت اليوم السبت الموافق 18 . ديسمبر .2021 م المُستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المُتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز بزيارة لديوان بلدية بنغازي.

ستيفاني التقت مع رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري بحضور عضو المجلس التسييري للبلدية راضية المُذبل ومدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة ومدير المرصد الحضري، لمياء الغرياني.

وتم خلال اللقاء بحث أخر المُستجدات في العملية الإنتخابية والتأكيد على أهمية دعم الحكم المحلي من خلال البلديات واللامركزية وتحقيق المُصالحة الوطنية والإصلاح الإقتصادي .