مفتاح: الخطوة التي أقدم عليها الرئاسي تسببت في عودة الاصطفافات الحادة في العاصمة

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي حسين مفتاح إن المجلس الرئاسي المسؤول الأول عن الأحداث التي شهدتها العاصمة أمس الأول، خاصة بعد قراره بإقالة عبد الباسط مروان آمر المنطقة العسكرية في طرابلس.

مفتاح وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أضاف أن الخطوة التي أقدم عليها المجلس الرئاسي تسببت في عودة الاصطفافات الحادة في العاصمة.

وأشار إلى أن العاصمة تجنبت الكثير من الدماء ليلة أمس الأول، إثر عدم حدوث اشتباكات بين القوات المهاجمة والمتواجدة في المقار السيادية التي تم السيطرة عليها.

وأوضح أن مئات الآلاف كانوا تحت رحمة بنادق ومدافع القوات المهاجمة، حال حدوث أي اشتباكات.

وشدد على أن التحركات الأخيرة تأتي في إطار عرقلة الانتخابات بشكل كامل، وأنها تخدم مشروع الإسلام السياسي في ليبيا.

ونوه إلى ضرورة أن تنظر البعثة الأممية في الأمر بشكل جاد، خاصة أن مستشارة الأمين العام ستيفاني وليامز تجتمع مع اللجنة العسكرية لمناقشة توحيد المؤسسة.

وشدد على أن ما يحدث في الجنوب، لا يجب التغافل عنه، خاصة في ظل تحشيدات كبيرة من قبل مجموعات محسوبة على الرئاسي وحكومة الوحدة، وأخرى تابعة للجيش، خاصة أن التحشيدات هناك تمثل درجة عالية من الخطورة.

مفتاح رأى أن بعض الأطراف تحرك المشهد من الأعلى لعرقلة الانتخابات، وفرض سيناريوهات مغايرة لضرب خارطة الطريق من الداخل الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية