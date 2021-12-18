بن شرادة: نحن أمام تأجيل الانتخابات الرئاسية شهرين أو تشكيل حكومة قوية

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، إنه يتم حاليًا دراسة سيناريوهين لحل الأزمة الراهنة الليبية المرتبطة بالانتخابات الرئاسية.

ولفت بن شرادة، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، تقوم حاليًا بجولة لتتعرف من خلالها آخر المواقف التي تغيرت طوال فترة انقطاعها.

وتحدث بن شرادة عن السيناريوهات المطروحة حاليا، قائلا إن الأول مرتبط بعملية الانتخابات الرئاسية، والذي يتمثل بتأجيل الانتخابات لمدة شهرين حتى الاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات.

وذكر أن السيناريو الثاني، يتمثل في تشكيل حكومة جديدة ذات أذرع قوية، حتى تتمكن من استعادة الاستقرار في الدولة والذهاب إلى الانتخابات بعد الاستفتاء على الدستور، على أن تستمر هذه الحكومة لأكثر من عام وتمتد إلى عامين، مُبينًا أن السيناريو الثاني قد يكون الأقرب حاليًا لحل الأزمة في ليبيا.

وأتم بن شرادة بقوله: “تغيير الحكومة سيشمل جميع أعضاء القائمة، بما فيها المجلس الرئاسي والحكومة بشكل كامل”.