النواب: لجنة متابعة الانتخابات أنهت مهامها

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن اللجنة البرلمانية المُكلفة بمتابعة العملية الانتخابية والتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء أنهت أعمالها.

وأكد بليحق أن اللجنة قد أكملت مهامها مع إنجاز تقريرها النهائي، وفقاً لقرار إنشائها، وتحديداً حسب المادة رقم (3) من قرار مجلس النواب رقم (11) لسنة 2021.م.

وأضاف بليحق أن النظر في تقرير اللجنة سيتم من قبل مجلس النواب في أول جلسة رسمية تُحدد من قبل رئاسة المجلس.

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