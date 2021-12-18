ليبيا الان

الخارجية تُتابع ملف السجناء الليبيين في إيطاليا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين ورئيس لجنة متابعة أحوال السجناء الليبيين في الخارج، محمد زيدان، يوم أمس الجمعة، مع القنصل الليبي في إيطاليا سالم عبدالسلام جموم، في مقر القنصلية الليبية بمدينة ميلان.

وناقش الطرفان، في الاجتماع، ملف السجناء الليبيين في الشمال الإيطالي، وعددهم 88 سجيناً، والآلية التي يمكن من خلالها متابعة أوضاعهم لدى السلطات الإيطالية المختصة أثناء التحقيق معهم، بالإضافة إلى الاحتياجات المالية التي تُصرف لتغطية نفقاتهم.

كما بحث الاجتماع أوضاع الجالية الليبية في الشمال الإيطالي، وسبل الوقوف على أوضاع هذه الجالية وتقديم أفضل الخدمات لها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك