الخارجية تُتابع ملف السجناء الليبيين في إيطاليا

اجتمع وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين ورئيس لجنة متابعة أحوال السجناء الليبيين في الخارج، محمد زيدان، يوم أمس الجمعة، مع القنصل الليبي في إيطاليا سالم عبدالسلام جموم، في مقر القنصلية الليبية بمدينة ميلان.

وناقش الطرفان، في الاجتماع، ملف السجناء الليبيين في الشمال الإيطالي، وعددهم 88 سجيناً، والآلية التي يمكن من خلالها متابعة أوضاعهم لدى السلطات الإيطالية المختصة أثناء التحقيق معهم، بالإضافة إلى الاحتياجات المالية التي تُصرف لتغطية نفقاتهم.

كما بحث الاجتماع أوضاع الجالية الليبية في الشمال الإيطالي، وسبل الوقوف على أوضاع هذه الجالية وتقديم أفضل الخدمات لها.

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