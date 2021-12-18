وليامز تُجري محادثات مع رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية بنغازي

بنغازي 18 ديسمبر 2021 (وال)- أجرت المستشارة الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا السيدة ستيفاني وليامز مساء اليوم السبت، لقاء مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري وأعضاء المجلس البلدي.

هذا وناقشت السيدة وليامز – خلال اللقاء الذي وصفته بــــ “حوارًا صريحًا” حزمة من القضايا التي تهم المدينة، وخاصة إعادة الأعمار، والهجرة غير الشرعية، والحاجة إلى اللامركزية.

وقالت وليامز – عبر حسابها في موقع تويتر – “كان من دواعي سروري معرفة المزيد عن الدعم الكبير لوكالات الأمم المتحدة، والعديد من المشاريع التي نفذتها أو دعمتها داخل المدينة، كما استمعت لوجهات نظر المجلس، ومقترحاته حول الوضع السياسي بما في ذلك العملية الانتخابية، حيث شددوا على الحاجة الملحة للدفع بعملية المصالحة الوطنية قُدمًا”. (وال) ر ت

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