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ستيفاني: حريصون على لقاء جميع التركيبات في ليبيا والاستماع إليهم

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

منذ أن بدأت عملها في طرابلس، أجرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، عدة جولات في جل المدن الليبية آخرها بنغازي .

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قناة ليبيا

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