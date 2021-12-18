ستيفاني: حريصون على لقاء جميع التركيبات في ليبيا والاستماع إليهم

منذ أن بدأت عملها في طرابلس، أجرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، عدة جولات في جل المدن الليبية آخرها بنغازي .
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