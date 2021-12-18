الصغير: الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة 27 ديسمبر

قال رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة الانتخابات، الهادي الصغير، إن تأجيل الانتخابات بات أمرًا محسوما وواقعًا، ولكن لا أحد يمتلك الشجاعة للإعلان عن التأجيل بشكل رسمي.

ولفت الصغير في تصريحات لقناة “فبراير” – الممولة من المترشح الرئاسي عبد الحميد الدبيبة – إلى أن عرض تقرير مفوضية الانتخابات على مجلس النواب، تم تأجيله إلى غدًا الأحد، وسيكون في مدينة بنغازي.

وذكر أنه في 27 ديسمبر سيعقد مجلس النواب، جلسة علنية، بالتنسيق مع المفوضية للإعلان عن الموعد الرسمي للانتخابات، مُختتمًا: “الإعلان الرسمي عن تأجيل الانتخابات سيرافقه إعلان عن تشكيل حكومة جديدة ترضي جميع الأطراف”.