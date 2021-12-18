وليامز تلتقي حفتر ومرشحين رئاسيين آخرين

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التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم السبت، بالمترشح الرئاسي المشير خليفة حفتر، إضافة إلى كل المترشح رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة والمترشح فتحي باشاغا .

وقالت وليامز، على تويتر، إنها التقت بمجموعة واسعة من الفرقاء الليبيين، بينهم عدد من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين المسجلين، في طرابلس ومصراتة وبنغازي.

ونشرت وليامز صورا تجمعها مع الشخصيات التي التقت بهم كل على حدا.

وكشف وليامز، أنها تنوي مقابلة المزيد من المرشحين في الفترة القادمة للاستماع إلى آرائهم حول العملية الانتخابية وسبل المضي قدما.

ومنذ وصولها إلى ليبيا أجرت وليامز العديد من اللقاءات مع المسؤولين الليبيين والمترشحين للانتخابات إضافة إلى قادمة عسكريين ولجنة (5+5) وممثلين اجتماعيين ومدنيين ومسؤولين محليين بعدد من المدن التي زارتها.

وأوضحت وليامز، أن هذه اللقاء تأتي في إطار التعريف بمهمتها الجديدة في ليبيا، كمستشارة للأمين العام للأمم المتحدة. كما أن اللقاءات التي أجرتها وليامز تركّزت حول إجراء الانتخابات.