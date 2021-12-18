القطراني ووليامز يناقشان العديد من القضايا أهمها المصالحة الوطنية والانتخابات

ليبيا – التقى حسين اعطية القطراني النائب الأول لرئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع ستيفاني وليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة المعنية بالشأن الليبي.

اللقاء ناقش وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة العديد من القضايا ذات العلاقة بالشأن الليبي وخاصةً مايتعلق بخارطة الطريق ومن أهمها المصالحة الوطنية الشاملة والانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتوفير المناخ المناسب لها وحلحلة كافة الصعاب التي قد تحول دون الوصول الى إستقرار ليبيا .

وحضر اللقاء فرج اقعيم وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية واللواء امحمد كامل الترهوني رئيس جهاز الأمن الداخلي ورضا فرج الفريطيس رئيس ديوان مجلس الوزراء ببنغازي.

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