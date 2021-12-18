ستيفاني وليامز تلتقي بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، لقاءها بعدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية خلال زيارتها لمدن طرابلس ومصراتة وبنغازي.

ونشرت وليامز عبر منصتها على تويتر صوراً لها مع المترشحين، عبد الحميد الدبيبة، وفتحي باشاغا، الذين التقتهم بشكل فردي في طرابلس، ومصراتة، بالإضافة إلى مترشحين آخرين في بنغازي، معربة عن نيتها الالتقاء “بالمزيد من المترشحين في الفترة القادمة للاستماع إلى آرائهم حول العملية الانتخابية وسبل المُضي قدماً”.

يُذكر أن ستيفاني وليامز وصلت لمدينة بنغازي، أمس الجمعة، حيث التقت بمسؤولي البلدية عقب مشاركتها في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي انعقدت بمدينة سرت.

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