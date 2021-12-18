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أيام خمس متبقية .. ومقترحات عديدة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

5 أيام تبقت حتى الرابع والعشرين من ديسمبر، ومعها تتزامن سيناريوهات ومقترحات عدة تتحدث عن وضع هذه الفترة وما بعدها، ليبقى الأمل موجودا لدى الليبيين.

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قناة ليبيا

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