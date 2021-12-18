أيام خمس متبقية .. ومقترحات عديدة

5 أيام تبقت حتى الرابع والعشرين من ديسمبر، ومعها تتزامن سيناريوهات ومقترحات عدة تتحدث عن وضع هذه الفترة وما بعدها، ليبقى الأمل موجودا لدى الليبيين.

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