أيام خمس متبقية .. ومقترحات عديدة

5 أيام تبقت حتى الرابع والعشرين من ديسمبر، ومعها تتزامن سيناريوهات ومقترحات عدة تتحدث عن وضع هذه الفترة وما بعدها، ليبقى الأمل موجودا لدى الليبيين.
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قناة ليبيا
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