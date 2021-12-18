خبيرة أزمات دولية: “الوضع في ليبيا قابل للتغير بسرعة”

2اعتبرت الخبيرة بالشأن الليبي في مجموعة الأزمات الدولية”ICG” كلاوديا غاتسيني، أن خطورة غياب خطة عمل للمستقبل والمخاطرة بحدوث فوضى مؤسساتية أشد وطأة من عدم وجود انتخابات في ليبيا، بحسب ما نقلته وكالة آكي الإيطالية.

ورأت غاتسيني أن الوضع قابل للتغير بسرعة، وأن ما وصفته بالفصائل الليبية قد عادت لمؤامراتها، وهو ما يعني إرجاء الانتخابات أو إلغاءها نهائياً، أو إلغاء الانتخابات الرئاسية فقط أو الانتخابات الرئاسية والنيابية، أو إبقاء الحكومة في السلطة حالياً، أو السعي إلى تشكيل حكومة جديدة.

واستبعدت غاتسيني عودة الحرب بعد أن تصالحت الأطراف الدولية التي دعمت الفصائل الليبية المختلفة في السابق، وأجرت بعض الحوارات مع بعضها البعض، نافية وجود مخرج واضح.

وأعربت غاتسيني عن اقتناعها الكامل بأن الأمر متروك للأمم المتحدة، والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، لمحاولة بدء مفاوضات للتوصل إلى إجماع على خارطة الطريق التالية، مضيفة أن الطريق شاقة لانتفاء صيغة للتفاوض، مشيرة إلى أن منتدى الحوار السياسي تم تجاهله لشهور، وجعله يُبعث مجددا ليس بالأمر السهل.

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