بنغازي| وليامز تبحث مع القطراني وأقعيم العملية الانتخابية والمصالحة الوطنية

بنغازي 18 ديسمبر 2021 (وال)- التقيت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا السيدة ستيفاني وليامز اليوم السبت، نائب الأول لرئيس وزراء حكومة الوحدة السيد حسين عطية القطراني في بنغازي، بحضور وكيل وزير الداخلية للشؤون الفنية السيد فرج أقعيم.

وقالت المستشارة وليامز – في تغريدة عبر حسابها في موقع تويتر – “أطلعت القطراني على طبيعة مهامي كمستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ولاسيما قيادة جهود الوساطة لتعزيز تنفيذ مسارات الحوار الثلاثة المنبثقة عن عملية برلين”.

وأضاف وليامز أنها ناقشت العملية الانتخابية، والحاجة المستمرة للمصالحة الوطنية. (وال) ر ت

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