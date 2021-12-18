ثروات ليبيا من المواشي .. ضحية أخرى لحكومة لا تفي بالوعود

تواجه الثروة الحيوانية في ليبيا خلال هذا الشتاء مخاطر تهدد بهلاك آلاف منها، وذلك جراء تأخر الحكومة في الوفاء بعهودها التي قطعتها قبل أشهر للمربين بتوفير ما يلزم ماشيتهم من أعلاف.

ونظرا لهذا الوضع الخطير المحدق بملايين الأغنام في ليبيا عامة وفي برقة خاصة أهاب المسؤولون بالبلديات والمربون إلى سرعة إنقاذ هذه الثروة المعرضة للنفوق قبل استفحال الخطر ووقوع الكارثة.

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