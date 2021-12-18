القوى الوطنية بليبيا تطالب بإجراء الانتخابات في موعدها

أكدت القوى الوطنية بليبيا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر الجاري.

واستنكرت القوى الوطنية الليبية المجتمعة اليوم السبت، ببنغازي والمتكونة من الأحزاب السياسية والاتحاد الوطني لعمال ليبيا والنقابات المنضوية تحت شرعيته ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء والأعيان والحكماء، في بيان مشترك تحصلت “بوابة افريقيا الإخبارية” على نسخة منه، “كل محاولات عرقلة وإفشال الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق اشتراطات خارطة الطريق وقرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021م، التي تشكل المخرج الوحيد للأزمة الليبية، وإنهاء صراع الشرعيات”.

وشددت القوى الوطنية بليبيا على “حق الليبيين في تقرير مصيرهم من خلال عقد انتخابات حرة ونزيهة ومتزامنة وفق تواريخها المحددة لاختيار من يمثلهم في السلطة التشريعية والتنفيذية القادمة في سبيل الوصول إلى السلام المستدام والاستقرار والوئام المجتمعي، وتحقيق التنمية والعدالة والإعمار والازدهار”.

وحثت القوى الوطنية بليبيا “في هذه الأوقات العصيبة أبناء الشعب على الخروج بشكل منظم في مظاهرات في جميع المدن والقرى والأقاليم الليبية تأكيدا ومحافظة على ضرورة الانتقال السلمي للسلطة وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وقيم المواطنة، ونبذ العنف والتطرف وعدم الاحتكام للسلاح”، وفق نص البيان.

ودعت الليبيين إلى التظاهر والعصيان المدني حتى تحقيق المطالب الشرعية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها وحسب خارطة الطريق المعدة من قبل.

ووقع على البيان كلا من الاتحاد الوطني لعمال ليبيا والحزب الاتحادي الوطني والحزب المدني الديمقراطي وحزب ليبيا الانطلاقة وحزب ليبيا للجميع وحزب التجديد وحزب الحوار الليبي الليبي وحراك 24 ديسمبر وجمعية أفكار ومواهب والشبكة الليبية لمنظمات المجتمع المدني ومنظمة شباب بلا حدود ومؤسسة الأمل للدعم النفسي الاجتماعي ومنظمة شعلة الحق وجمعية الجيل الرابع لحقوق الإنسان ومنظمة شباب الرقطة للعمل التطوعي وجمعية درج للوقاية من الأمراض السرطانية ومؤسسة فكر الشباب للتنمية والتطوير وجمعية الأصالة والثقافة والفنون ومنظمة الأساس للتنمية والتعليم ورابطة المتقاعدين والحكماء والمشايخ والأعيان.