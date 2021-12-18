مدير أمن الجفارة يشارك في تشييع جثامين ثمانية أطفال توفوا في انفجار لغم أرضي

شارك مدير أمن الجفارة عميد عبدالناصر الطيف، وعدد من القيادات الأمنية، في تشييع جثامين ثماني أطفال توفوا نتيجة انفجار لغم أرضي بمنطقة الطويبية.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مقتل ثمانية أطفال ووقوع إصابات لأشخاص آخرين نتيجة انفجار أحد مخلفات الحرب بمنطقة الطويبية بالجفارة.

وقالت الوزارة، في بيان في وقت مبكر من صباح السبت، إن مديرية أمن الجفارة وردها بلاغ مفاده وقوع انفجار بمنزل عائلة التومي بمنطقة الطويبية، مضيفة: «على الفور توجه أعضاء الشرطة والفرقة الفنية إلى المكان، وتبين أن سبب الانفجار أحد مخلفات الحروب منذ العام 2014، وأدى ذلك الانفجار لوفاة ثمانية أطفال وإصابة ثلاثة آخرين».

– مقتل ثمانية أطفال في انفجار «مخلفات حرب» بالجفارة

وأوضحت صفحة وفيات بنغازي، أن الأطفال جميعهم من عائلة واحدة، وهم أحفاد شخص يدعى التومي الحامدي الورشفاني.

ومن الأطفال الذين توفوا «جواد ورسيل وهوزان رضاء التومى، وميس ومحمد سمير التومي، وأنور ميلود التومي، وأحمد عصام بن صحة».

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