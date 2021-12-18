انتهاء مهمة اللجنة البرلمانية المعنية بمتابعة العملية الانتخابية مع المفوضية مجلس القضاء

العنوان-طبرق

أعلن، المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم السبت، انتهاء عمل اللجنة البرلمانية المُكلفة بمُتابعة العملية الانتخابية والتواصل مع المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء.

وقال بليحق، إن اللجنة البرلمانية أنهت أعمالها ولم يعد لها أي مهام بموجب إنجاز تقريرها النهائي وفقاً لقرار انشائها.

وأضاف بليحق، أن أمر النظر في ذلك التقرير يعود لمجلس النواب مجتمعا في أول جلسة رسمية تحدد من قبل رئاسة المجلس.

وكان مجلس النواب قد شكل في السابع من ديسمبر الجاري لجنة نيابية للتواصل مع المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات.

ويهدف تشكيل اللجنة إلى الوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس النواب.

وتضم، اللجنة في عضويتها، عضو عن اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس وعضو عن لجنة الداخلية بالمجلس.

كما تضم اللجنة، عضو عن لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس وعضو عن لجنة العدل بالمجلس، إضافة إلى عضو عن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس.