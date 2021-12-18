وفد النواب السبعة: زيارتنا لتركيا كانت من أجل تخفيف معاناة المواطنين الليبيين

أصدر الوفد البرلماني الذي زار الدولة التركية قبل يومين بيانا أوضح فيه تفاصيل تلك الزيارة والنتائج التي انتهوا إليها، والتي تصب في صالح المواطنين والدولة الليبية.

وذكر الوفد البرلماني، في بيان له، أن الزيارة جاءت بدعوة رسمية من مجلس الأمة التركي، حيث تم تكليفهم من قبل رئاسة مجلس النواب خلال الفترة من 15 حتى 17 ديسمبر الجاري.

وأضاف البيان، أن الوفد التقى خلال الزيارة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كرسالة استثنائية إلى أهمية الزيارة وتوقيتها، إضافة إلى عقد لقاءات وصفها بـ«المثنرة» مع رئيس مجلس الأمة التركي واللجان الدائمة (الخارجية، الطاقة، والصناعة والتجارة).

ولفتوا إلى أنهم قاموا بعقد لقاءات معمقة من لجنة الصداقة البرلمانية التركية الليبية، وأنهم اختتموا تلك اللقاءات بوزير الخارجية التركي.

وأوضحوا، أنهم توصلوا من خلال زيارتهم إلى عدد من النتائج، وهي: تشكيل لجنة الصداقة بين البرلمانين، والعمل على تخفيف معاناة الليبيين من خلال تخفيف القيود الإجرائية على الجالية الليبية.

وتابعوا، أنهم بحثوا تسهيل الحصول على التأشيرة التركية لليبييين، وكذلك وفتح مجال الطيران المدني بدون استثناء بين الدولتين، عبر مطار بنينا واسطنبول، وفتح خطوط النقل والشحن البحري مع الموانئ التجارية طبرق وبنغازي.

وأشاروا إلى أنهم بحثوا أيضا العمل المشترك لفتح قنصلية تركية في بنغازي، وكذلك العمل المشترك لإزالة كافة العقبات أمام عودة الخطوط الجوية التركية إلى ليبيا والشركات بشكل عام لاستكمال تعاقداتها السابقة.