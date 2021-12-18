«الداخلية» تعلن ضبط كميات كبيرة من الذخائر والمتفجرات داخل منزل في الجفارة

أعلنت وزارة الداخلية ضبط كميات كبيرة من الذخائر والمتفجرات داخل منزل في الجفارة، «كان يستعمله أحد قطاع الطرق قبل سنة 2018»، وذلك بعد ساعات من وفاة ثمانية أطفال نتيجة انفجار لغم أرضي في منطقة الطويبية بالجفارة.

وأظهرت صورا نشرتها الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كميات كبيرة من الذخائر مضبوطة في المنزل.

وقال الوزارة إن العثور على هذه الذخائر والمتفجرات جاءت، بناء على معلومات واردة حول المنزل، وضمن التعاون المشترك بين مديرية أمن الجفارة ومكتب الأمن الداخلى العزيزية ومربع العامرية.

وبحسب الوزارة، تواصلت دوريات الشرطة التي عثرت على المنزل مع إدارة الأمن والسلامة الزاوية، لإخراج هذه الذخائر والتخلص منها.

– مقتل ثمانية أطفال في انفجار «مخلفات حرب» بالجفارة

في وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مقتل ثمانية أطفال ووقوع إصابات لأشخاص آخرين نتيجة انفجار أحد مخلفات الحرب بمنطقة الطويبية بالجفارة.

وقالت الوزارة، في بيان صباح اليوم السبت، إن مديرية أمن الجفارة وردها بلاغ مفاده وقوع انفجار بمنزل عائلة التومي بمنطقة الطويبية، مضيفة: «على الفور توجه أعضاء الشرطة والفرقة الفنية إلى المكان، وتبين أن سبب الانفجار أحد مخلفات الحروب منذ العام 2014، وأدى ذلك الانفجار لوفاة ثمانية أطفال وإصابة ثلاثة آخرين».

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