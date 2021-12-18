ويليامز تبحث مع “تسييري بنغازي” مستجدات العملية الانتخابية في ليبيا

بحثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، مع رئيس المجلس التسييري بنغازي الصقر بوجواري، آخر مستجدات العملية الانتخابية في ليبيا.

وأكدت ويليامز خلال اللقاء الذي عُقد بديوان البلدية، على أهمية دعم الحكم المحلي من خلال البلديات واللامركزية، وتحقيق المُصالحة الوطنية والإصلاح الاقتصادي.

وحضر اللقاء عضو المجلس التسييري للبلدية راضية المُذبل، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة، ومدير المرصد الحضري لمياء الغرياني.

جدير بالذكر أن ويليامز أجرت في وقت سابق خلال زيارتها لمدينة بنغازي، مع عدد من ممثلي الأطراف السياسية والأمنية والمدنية في المدينة، مستجدات العملية الانتخابية والإصلاحات الاقتصادية، والمصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، واللامركزية وتطوير نظام الحكم.

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