الفيتوري: فكرة تشكيل حكومة جديدة بدلاً عن حكومة الدبيبة خلال هذه الفترة واردة بقوة

قال المحلل السياسي إبراهيم الفيتوري إن الانتخابات كان من المقرر لها أن تعقد الجمعة المقبلة، وحتى اللحظة لم تعلن قوائم الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، مضيفاً”بالتأكيد حتى ولو لم تعلن المفوضية تأجيلها فالموعد المحدد أصبح سرابا”.

الفيتوري تابع خلال تصريحاته لموقع “سكاي نيوز عربية” أنه يتوقع “من اللجنة الخروج بتأكيد تأجيل الانتخابات لحين إشعار آخر، حتى تستطيع أن تكمل قوائم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتتفادى الوقوع في أزمة الطعون وعدم دستورية الانتخابات، وهو أمر قد يعيدنا مرة أخرى للمربع صفر”.

وأكد أن المفوضية كان عليها أن تنهي الاستعدادات من يونيو الماضي، لكن تأخر وصول القوانين عطَّل فتح باب الترشح، وهو الأمر الذي افتعلته بعض القوى السياسية للوصول لما نحن فيه الآن.

وأشار إلى أن فكرة تشكيل حكومة خلال هذه الفترة واردة بقوة، أو منح حكومة الدبيبة الثقة لمدة شهرين من جانب مجلس النواب، حتى تسير الأعمال لحين إجراء الانتخابات، حيث إن مخرجات مؤتمر برلين نصت على أن عمل الحكومة ينتهي في 24 ديسمبر الجاري.

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