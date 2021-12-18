قزيط: تاريخ 24 ديسمبر ليس نهاية العالم

قال بلقاسم قزيط، عضو مجلس الدّولة بأنّه قد لا تكون هناك انتخابات في تاريخ 24 ديسمبر الجاري.

وقال قزيط، في تصريح لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، اليوم الجمعة: “ربما لن تكون هناك انتخابات في هذا التاريخ ..لكنها ستكون قريبة وضرورية في كل الحالات من أجل تجديد الشرعيات المتآكلة” بحسب تعبيره.

وأضاف قزيط بالقول: “لن تكون هناك حرب ولن يكون هناك أنقسام لكن هناك مهمة شاقة هي وضع خارطة طريق واقعية للانتخابات ذات مصداقية، والاتفاق على سلطة جديدة تدير البلاد بالتوافق بين القوى السياسية كافة”، على حدّ تعبيره.

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