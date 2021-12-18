الجرندي لـ«تشاووش أوغلو»: الظرف الراهن يستدعي مساعدة الليبيين على التوصل لتوافقات سريعة

قال وزير الشؤون الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، إن «الظرف الراهن يستدعي من الجميع مساعدة الأشقاء الليبيين على المضي قدمًا في مسار التسوية السياسية والتوصل إلى توافقات سريعة حول الاستحقاقات المقبلة».

وتأتي تصريحات الجرندي على هامش محادثاته مع نظيره التركي، مولود تشاوويش أوغلو، خلال مشاركته في اجتماع وزراء الشؤون الخارجية المنعقد بإسطنبول تحضيرًا لقمة الشراكة الأفريقية- التركية الثالثة، اليوم السبت .

واستعرض الوزيران، خلال اللقاء، أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الوضع في ليبيا، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية.

– الجرندي: أمن واستقرار ليبيا يمثل أولوية لتونس

– تخوف تونسي من تسلل المرتزقة إلى دول جوار ليبيا عبر قنوات الهجرة

– تونس تدعم إنجاز الاستحقاقات الانتخابية والأمنية المنتظرة في ليبيا

ودعا الجرندي إلى مساعدة الليبيين للتوصل إلى توافقات سريعة» حول الاستحقاقات المقبلة «تؤمن خروج ليبيا من الوضع الحالي وتضعها على طريق الاستقرار والاندماج في الحركية التنموية في المنطقة الأفريقية بصفة خاصة».

ودعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إلى استمرار السلطة التنفيذية في ليبيا إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأوضح المنفي، بدروه أن إردوغان أكد ضرورة احترام مخرجات الحوار السياسي و«استمرار السلطة التنفيذية في مهماتها إلى أن تُجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة ونزيهة، وفقاً لقاعدة دستورية يتفق عليها الليبيون جميعًا».

وتستضيف إسطنبول القمة الثالثة للشراكة التركية- الأفريقية في الفترة من 16 إلى 18 من ديسمبر.

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