مجلس النواب يصف المحادثات في تركيا بالمثمرة

وصف مجلس النواب في بيان زيارة وفد من المجلس إلى تركيا، بأنها رسالة استثنائية بالنظر إلى أهميتها وتوقيتها.

ونوه المجلس في بيانه إلى أن الوفد أجرى محادثات وصفها بالمثمرة مع رئيس مجلس الأمة التركي، ولجان الخارجية والطاقة والتجارة والصناعة، إضافة إلى عقد مباحثات مع لجنة الصداقة البرلمانية الليبية التركية.

وكشف المجلس في بيانه أن زيارة الوفد تمخض عنها تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية بين المجلسين، والعمل على تخفيف معاناة المواطنين من خلال التخفيف من القيود الإجرائية على الجالية الليبية والطلبة الدارسين بتركيا، وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، إضافة إلى فتح المجال الجوي بين مطار بنينا وإسطنبول، إلى جانب فتح خطوط النقل والشحن البحري مع الموانئ التجارية في بنغازي وطبرق.

وأضاف المجلس في بيانه أن من ضمن ما تم التوصل إليه هو العمل المشترك على إعادة فتح القنصلية التركي في بنغازي، إضافة إلى إزالة العقبات أمام عودة شركات الطيران وشركات الإنشاءات التركية ضمن تعاقداتها السابقة.

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