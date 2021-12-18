المنفي يشارك في القمة الثالثة للشراكة التركية الأفريقية

شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بالافتتاح الرسمي للقمة الثالثة للشراكة التركية الأفريقية تحت شعار تعزيز الشراكة من أجل التنمية والازدهار المشترك.

المنفي أكد أن ليبيا تلعب دورا كبيرا في تطور العلاقات التركية الأفريقية، نظرا لموقعها الجغرافي، لأنها تعد من أهم البوابات البحرية للقارة الأفريقية.

كما أضاف أن التجارب الاستعمارية التي مرت بها أغلب دول القارة الأفريقية جعلتها حريصة كل الحرص على بناء علاقات خارجية سياسية واقتصادية، تحترم استقلالها وسيادتها وخياراتها الوطنية، وذلك ضمن المبادئ الدولية للشراكة بين الدول.

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