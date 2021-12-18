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بليحق: اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة الانتخابات أنهت عملها

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، والتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، أنهت أعمالها، فيما سيعود الأمر لمجلس النواب.

وأضاف «بليحق»، في بيان اليوم، أن اللجنة لم تعد لها أية مهام بموجب إنجاز تقريرها النهائي، وفقًا لقرار إنشائها، وتحديدًا المادة رقم (3) من قرار مجلس النواب رقم (11) لسنة 2021.

وأضاف أن أمر النظر في ذلك التقرير، يعود لمجلس النواب مجتمعًا في أول جلسة رسمية تحدد من قبل رئاسة المجلس.

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صحيفة الساعة 24

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