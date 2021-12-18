الزناتي يبحث مع نظيره التركي سبل سداد الديون المترتبة عن علاج المرضى الليبيين

ليبيا – تباحث وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي مع وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الجمعة، حول عددٍ من الملفات، أبرزها، سداد الديون المستحقة على الدولة الليبية، والمترتّبة عن علاج المرضى الليبين بدولة تركيا.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة تعزيز التعاون الصحي المشترك بين البلدين، وتبادل الخبرات.

يشار إلى الاجتماع عقد على هامش زيارة الوزير إلى تركيا للمشاركة في الورشة الفنية المنعقدة على هامش القمة الثالثة للشراكة التركية الإفريقية، والتي تنظمها وزارة الصحة التركية حول سبل تعبئة القدرات والإمكانيات في عهد الأوبئة وما بعدها.

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