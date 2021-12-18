آمر عمليات الجنوب يصدر تعليماته لفرض الأمن وتأمين مدينة سبها ومحاربة الجريمة المنظمة وتجار المخدرات وتجار البشر

اجتمع آمر عمليات الجنوب اللواء مبروك سحبان، أمس السبت، بمقر منطقة سبها العسكرية وبحضور آمر منطقة سبها العسكرية اللواء فوزي المنصوري مع كل أمري الوحدات القتالية المشاركين في عمليات المنطقة الجنوبية في سبها.

اللواء سحبان، وبحسب تصريحات مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، أثنى على الضبط والربط العالي للجنود والتزامهم بالتعليمات العسكرية.

كما أثنى على “حكماء وأعيان قبيلة أولاد سليمان لوقوفهم لصف الوطن وحقن الدماء في مدينة سبها وقد أصدر تعليماته لأمري الوحدات لفرض الأمن وتأمين مدينة سبها ومحاربة الجريمة المنظمة وتجار المخدرات وتجار البشر”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

