مترشحون برلمانيون ونشطاء ومنظمات مجتمع مدني في بنغازي يرفضون تأجيل الانتخابات

العنوان- بنغازي

حذّر بيان صادر عن نشطاء ومنظمات المجتمع المدني ومترشحين برلمانيين ببنغازي من تأجيل الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر الجاري.

وأكد البيان الصادر السبت على عدم تأجيل أو إزاحة موعد الانتخابات كما هو محدد له في 24 ديسمبر 2021.

ولفت البيان إلى أن الليبيين ينتظرون بفارغ الصبر ومنذ أمد هذا الاستحقاق الانتخابي في الموعد الذي حدد وفقا لخارطة الطريق.

ونبّه البيان إلى أن هناك محاولة التفاف على إرادة الشعب الليبي الواضحة لإنهاء الحالة المؤقتة التي سادت لمدة عشر سنوات وانتقالهم لمرحلة الاستقرار.

وحمّل البيان المجتمع الدولي والبعثة الأممية ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي والمفوضية العليا للانتخابات وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تداعيات المرحلة وما قد تؤول له البلاد من فراغ سياسي وفوضى عارمة.

وطالب البيان بالتأكيد على معاقبة المعرقلين للعملية الانتخابية والسياسية دولية.

وحذّر البيان من أن عدم الاستجابة لمطالب الشعب الليبي؛ فإنهم سيضطرون لتصعيد الموقف، مؤكدين

على أنهم سيكونون في حالة تظاهر مستمر إلى يوم 24 ديسمبر الجاري وصولا إلى العصيان المدني وإسقاط كافة الأجسام القائمة حاليا.