السني ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار يبحثان ملف الـأصول المجمدة في ليبيا

ناقش مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، مع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، الخطة الاستراتيجية المعتمدة والآثار السلبية التي تخص الأصول المجمدة في ليبيا.

حيث أكد السني خلال الاجتماع أن ليبيا ستتصدى لكافة محاولات الاستيلاء على أصولها المجمدة، كاشفا استغلال بعض الدول الوضع القائم في البلاد للوصول إلى الأصول المجمدة ومحاولة السيطرة على أموال اللبيين بأي طريقة، ومن جهته أوضح، محمود، الآثار السلبية لنظام الجزاءات والحجوزات التي تتعرض لها أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في بعض الدول.

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