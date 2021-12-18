أبو جلالة: توزيع الكتاب المدرسي لن يكون قبل نهاية العام الدراسي

قال مدير مركز ضمان الجودة بجامعة مصراتة والمدير السابق لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بوزارة التعليم عبدالقادر أبو جلالة، إن “العملية التعليمية في ليبيا أمام عام استثنائي، والكتاب المدرسي بحاجة إلى 4 – 5 أشهر بين طباعته في الخارج، ووصوله وتوزيعه، ووقتها نكون على أعتاب نهاية العام الدراسي، مضيفاً: “تأخر الوقت كثيراً، ولا بد من التفكير في حلول بديلة، وسبب تأخر الأعوام الماضية هو الميزانية، أما هذا العام فيفترض توفر الكتاب للطلاب بعد تخصيص الحكومة المبالغ اللازمة”.

أبو جلالة، وفي تصريحات صحفية، أضاف: “تدخل وزير التعليم في صلاحيات مركز المناهج التعليمية حسبما صرح نائب مدير المركز لوسائل الإعلام أضر بذلك، وأثّر في عدم وصول الكتاب المدرسي حتى الآن، ولم يتم منح الإذن حتى الآن لطباعة الكتاب المدرسي، بخلاف السنوات السابقة، ولا بد من أن يخرج وزير التعليم للإعلام ويوضح الأسباب”.

واختتم قائلًا: “أقول للمعلمين الذين لم يدرسوا بعد أو يعطوا حصصهم؛ بحجة الانتظار حتى توفر الكتاب المدرسي لطلابهم، لا تنتظروا وصوله فالأمر يحتاج وقتاً” وفق تعبيره.

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