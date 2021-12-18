القبض على قتلة المواطن فوزي هروس

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتورطين في حادثة قتل المواطن فوزي هروس رمياً بالرصاص، أثناء تأديته للعمل المسند إليه في الشركة العامة للكهرباء .

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الجناة شكلوا عصابة إجرامية، وتعمدوا ارتكاب ما يزيد عن 20 واقعة مجرّمة، تندرج تحت جرائم القتل والحرابة والخطف والسرقة بالإكراه.

وجاءت عملية القبض بعد أن تمكن أعضاء قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات من رصد البيانات المتوافرة، ومتابعة نشاط المشتبه بهم كافة، حتى الوصول إلى تحديد هويتهم بشكل نافٍ للجهالة واتخاذ الإجراءات الاحتياطية في مواجهتهم.

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