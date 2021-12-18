سميو: ليبيا لم تسجل إصابات بالمتحور أوميكرون

أخبار ليبيا 24

قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور عبد الباسط اسميو، أن ليبيا لم تسجل حتى الآن إي إصابات بالمتحور الجديد أوميكرون.

وأوضح سميو في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، أن المركز ينتظر شحنة من لقاح فايزر الأمريكي.

مشيرا أنه سيصل خلال الأيام القادمة وفقاً للوعود، وتقدر بنحو مليون جرعة.

لافتاً أن مراكز التطعيم تواصل تقديم التطعيمات باللقاح الصيني سينوفارم للكبار والفئات العمرية من 12 إلى 17 عاماً.

بينما تم تخصيص لقاح فايزر للنساء الحوامل.

وأضاف سميو، أن الإقبال على التطعيم من متوسط إلى ضعيف، وتسير الوتيرة كما في الفترة الماضية، بسبب استقرار الوضع الوبائي نوعاً ما.

وأكد سميو أن الإقبال على تطعيم الفئات العمرية لطلاب المدراس من ضعيف إلى متوسط والإقبال ليس كبيراً.

مشيرا أنهم تركوا الأمر لي أولياء الأمور لتطعيم أبناءهم ولم يجعلوا الأمر إلزامياً بالمدراس كما في حملات التطعيمات الأخرى.

ودعا سميو أولياء الأمور بالتوجه إلى مراكز التطعيم لإعطاء اللقاح لأبنائهم لحمايتهم.

لافتا إلى أن الاطمئنان الذي تعيشه البلاد هو اطمئنان زائف خصوصاً أن المتحور أوميكرون يحل محل المتحور السابق دلتا وينتشر في كافة الدول.

وأوضح أن البلاد لا تشهد موجة نشطة ولكن من المتوقع أن تتغير الأمور.

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الامراض سجل عدد “1,813,570” مطعمين بالجرعة الاولى، و” 777,033″ مطعمين بالجرعة الثانية على مستوى البلاد.