للمرة الثانية مؤسسة الاستثمار تخسر قضية ضد مواطن ليبي

رفضت المحكمة التجارية في المملكة المتحدة قضية ثانية رفعتها المؤسسة الليبية للاستثمار ضد رجل الأعمال الليبي، وليد الجهمي، المدعى عليه في قضية بقيمة مئتي مليون دولار، لتصبح بذلك ثاني خسارة للمؤسسة من هذا النوع.

وبحسب ما نقل بيان صحفي، فقد قال محامي الترافع إن الليبية للاستثمار لم يكن لديها فرصة حقيقية للنجاح في إثبات أنها قدمت ادعاءاتها في الوقت المحدد، وأشار البيان إلى أن هذا القرار يعني نهاية سبع سنوات من ملاحقة غير مثمرة لبنوك عالمية كبرى بشأن استثمارات تم وضعها لديهم قبيل المراحل الأولى من الأزمة المالية العالمية، من جانبه قال رجل الأعمال، وليد الجهمي، إن الوقت حان للمؤسسة الليبية للاستثمار لأن تركز على ليبيا وتوجه ثرواتها لبناء المدارس والمستشفيات بدلا من وضعها في جيوب المحامين في لندن.

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