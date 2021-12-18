أكثر من 9 ملايين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية.. وليبيا رابعة

وصلت الحالات المؤكدة لفيروس كورونا في 18 ديسمبر 2021 في 55 دولة أفريقية إلى 9،131،0830 حالة، بينما تم إعطاء أكثر من 173،273،566 لقاحاً في جميع أنحاء القارة.

وبلغ عدد الوفيات المُبلّغ عنها في أفريقيا 225551 حالة وفاة، بينما تعافى 8272035 شخصاً.

وتصدرت جنوب أفريقيا أكثر الحالات المُبلّغ عنها، والتي بلغت 3،276،529 حالة. وجاءت المغرب ثانيةً بـ (952،398) حالة، وتونس (720،720) حالة، ليبيا (381،023) حالة، إثيوبيا (375،019) حالة، مصر (373،509) حالة، وكينيا (260،166) حالة

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