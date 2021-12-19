شحنة طبية تصل مستشفى بن سينا بسرت

وصلت شحنة طبية تحوي محاليل بمختلف أنواعها، السبت، إلى مخازن مستشفى بن سينا التعليمي بمدينة سرت.

وقال مدير إدارة الصيدلة بمستشفى بن سينا التعليمى، الهادي الخراز، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الشحنة تحوي محاليل تغذية للمرضى، وتكفي حاجة المستشفى لأكثر من ثلاثة أشهر.

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وأوضح أن الشحنة قدمتها وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، منوهًا بجهود مدير عام المستشفى، علي الزرقاء، في هذا الإطار.

وعانى مستشفى بن سينا التعليمي لمدة أسابيع من نقص في محاليل التغذية دفع المرضى إلى شرائها على نفقتهم الخاصة.

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