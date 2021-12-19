أمن بنغازي: تحرير 17 مخطوفا من قبضة تشكيل عصابي

تمكن مركز شرطة الحدائق، السبت، من القبض على تشكيل عصابي بتهمة خطف أكثر من 21 بنغلاديشيًا، على ما أعلنت مديرية أمن بنغازي في بيان.

وتقدم مواطن بنغلاديشي الجنسية بشكوى إلى مركز شرطة الحدائق تفيد بتعرض أشخاص من الجنسية البنغلاديشية للخطف علي يد مجهولين اقتادوهم إلى جهة غير معلومة، وبموجب ذلك تقرر بدء البحث والتحري.

وثبت لأعضاء التحريات قيام شخص بنغلاديشي الجنسية، كان مقيمًا مع المخطوفين في سكن خاص، بمساعدة التشكيل العصابي خلال عملية الخطف عبر إمداهم بالمعلومات وتسهيل دخولهم إلى السكن، وبعد ضبطه اعترف بما نسب إليه ودل على مكان تواجد المخطوفين في أحد المزارع.

وداهم أعضاء التحريات المزرعة واستطاعوا تحرير المخطوفين، وضبط كل أفراد التشكيل العصابي، والانتقال بهم إلى المركز حيث اتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، وأُحيلوا إلى النيابة العامة.

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