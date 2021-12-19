وزير العمل والتأهيل يبحث ملف العمّالة المصرية مع نظيره المصري

احتضنت العاصمة المصرية القاهرة اجتماعاً بين وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، ونظيره وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، في إطار استكمال عملية الربط الإلكتروني تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة في شهر أبريل الماضي بطرابلس.

وبحث الاجتماع آليات الربط الإلكتروني بين ليبيا ومصر، بخصوص تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة المصرية للعمل في ليبيا، والتي نوقشت في عدد من الاجتماعات التي عُقدت في طرابلس مؤخرا.

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المشاكل الفنية بخصوص الآلية الجديدة، واختتم الاجتماع على أن يتم البدء باستقبال الطلبات عبر الرابط الإلكتروني في اليومين القادمين للبدء بتشغيل منصة “وافد” الرقمية

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