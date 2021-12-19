عمران : النية المبيتة للبعثة واضحة لإدخال البلاد في الفوضى

أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران إن ما وصلت إليه الأمور الآن كانت نتيجتها متوقعة.

وأوضحت عمران أنها أكدت في السابق على ضرورة احترام المسار التأسيسي وعدم القفز على حق الليبيين في تقرير مصيرهم وإقرار دستورهم الدائم .

وذكرت في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، أن النية المبيتة للبعثة كانت واضحة منذ البداية في ضرب المسار الدستوري وإدخال البلاد في مرحلة جديدة من الفوضى عبر تشكيل ملتقى الحوار الذي لم يستطيع التوافق على اى قاعدة دستورية.

وأضافت عمران، أن النهج السيئ لمجلس النواب في إصدار قوانين لم تراعى الاشتراطات القانونية وخالفت بنود الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وأشارت إلى أن أي انتخابات بدون أساس دستوري متوافق عليه .. وقوانين انتخابية تستند عليه ستفضي لنفس النتيجة ولن تكون هناك انتخابات على المدى المنظور.

ولفتت إلى أنه على الرغم من ذلك لازالت البعثة تقصي الهيئة ومشروع الدستور خدمة لمصالح بعض الدول .. التي ترغب في إدارة الأزمة في ليبيا وفقاً لأهوائها ومصادرة حق الليبيين في تقرير مصيرهم وإقرار دستورهم الدائم.