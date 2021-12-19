زيارة تفقدية لعدد من المدارس في غات

قام رئيس مكتب التعليم الخاص بمراقبة تعليم غات بزيارة تفقدية لعدد من المدارس داخل نطاق المدينة، للوقوف على المشاكل التي تواجه المدارس.

حيث اطلع خلال جولته على الإجراءات الإدارية التي تخص سريان التراخيص وتسجيل المدرسة والطلاب في المنظومة الإلكترونية لدى وزارة التعليم، وجاهزية التعليم من حيث المباني وتوفير الكادر التعليمي والمقاعد الدراسية والكتب، كما ناقش آلية التعاون بين التعليم الخاص و مراقبة الخدمات التعليمية في بلدية غات.

ومن جهته أعرب مديرو المدارس عن قلقهم من عدم توفر الكتاب المدرسي وتأخر تسجيل الطلبة في المنظومة لدى قسم التعليم الخاص في الوزارة.

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