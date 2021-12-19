القوات المسلحة تتمكن من تحرير 950 مهاجرا احتجزوا قُرب طبرق

تمكنت وحدات القوات المسلحة، السبت، من تحرير عدد 950 مهاجرا يحملون الجنسية المصرية كانوا محتجزين داخل “هانقر” بالقرب من منطقة بئر الأشهب شرقي طبرق.

وأكد عدد من المهاجرين، تعرضهم للضرب المبرح والتهديد بالسلاح بشكل يومي، وسط ظروف غير إنسانية.

كما أكدت مصادر خاصة بقناتنا، أنه سيتم ترحيل المهاجرين الحاملين لأوراق ثبوتية، في حين سيتم التواصل مع السلطات المصرية لإثبات هوياتهم.

يذكر أن المحتجزين كانوا يضمون عددا من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن اثني عشر عاما.

يشار إلى أن المهاجرين المحتجزين هتفوا باسم القيادة العامة للقوات المسلحة والمشير خليفة فور تحريرهم.

ويأتي ذلك ضمن الدور الفاعل الذي تقوم به القوات المسلحة في تحرير المحتجزين وإنهاء معناتهم وسوء المعاملة التي يتعرضون لها في مراكز الاحتجاز من قبل تجار البشر.

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