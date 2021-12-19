📹 العد العكسي: الدور الدبلوماسي الليبي.. ما هي إمكانية استعادته؟

ناقشت الحلقة السابعة عشرة من سلسلة برنامج العد العكسي، موضوع الدَور الدبلوماسي الليبي اليوم، والثقل الليبي دولياً وإقليمياً، إضافة إلى انعكاس الوضع الداخلي على السياسة الليبية الخارجية، مع ضيف الحلقة السفير الليبي السابق في المغرب، عبد المجيد سيف النصر.

وحمّل النصر وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، مسؤولية تراجع وهلاك العمل الدبلوماسي الخارجي، مؤكداً أنها ليست أهلاً لتسلّم الخارجية، ومشيراً إلى أن مهمتها كانت إصلاح الوزارة، إلّا أن تجاهلها لتوصيات المجلس الرئاسي وتبعيتها المطلقة لرئاسة الحكومة حالت دون ذلك.

وعن الوضع الداخلي الليبي، قال النصر إن ليبيا اليوم مُقسّمة ومشتتة، وهو ما يفرض على السفراء أن يكونوا على مسافة واحدة من كافة فئات الشعب الليبي، مؤكداً أن سبب هذا الانقسام هو الطمع بالسلطة، وهو ما جلب التدخل الدولي وبالتالي تفاقم الأزمة.

وعن دور دول الجوار، أشار النصر إلى أن القوى الدولية فرضت على دول الجوار الليبي عدم التدخل في الملف الليبي، وحجّمت من دورها.

واتهم النصر الحكومة بالوقوف وراء فشل الاستحقاق الانتخابي، مؤكداً أنها لم تقُم بما يلزم لإنجاح الانتخابات، وموضحاً أن عدم تفاوض الحكومة مع الميليشيات المسلحة أو محاولة إيقافها أدى إلى تعاظم قوتها وازدياد انتشارها.

وعن مرحلة ما بعد 24 ديسمبر، قال النصر إن هناك عدة سيناريوهات قد تحصل، مُرجحاً استمرار المجلس الرئاسي في مهامه، وتشكيل حكومة جديدة، مشيراً إلى أن هذه الحكومة يجب أن تُشكّل بإشراف مجلس النواب كي تنجح في مهامها.

وختم النصر بالقول إن رفض الحكومة الحالية تسليم مهامها بتاريخ 24 ديسمبر، هو تمرد صريح على القوانين والاتفاقيات، ونوّه إلى قرب صدور خارطة طريق جديدة عن مجلس النواب بعد جلسته التي ستعقد بتاريخ 27 ديسمبر.

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