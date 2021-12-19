مصرع مواطن جراء انفجار لغم أرضي كان بحوزته داخل منزله في سبها

أخبار ليبيا 24 – خاص

لقي مواطن مدني مصرعه جراء انفجار لغم أرضي كان بحوزته داخل منزله في منطقة الحجارة بمدينة سبها جنوب ليبيا.

وقال مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن سبها حسين الناعم، لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت .. إن على تمام الساعة العاشرة وردت معلومة عن سماع انفجار داخل أحد المنازل في منطقة الحجارة .

وتابع مدير المكتب الإعلامي بالمديرية أن الدوريات لقسم البحث الجنائي والغرفة الأمنية المشتركة انتقلت إلى عين المكان في الحال .

وأوضح الناعم، أن اللغم الذي أودى بحياة المواطن لغم أفراد، وتحول إلى أشلاء حيث تم نقل جثمانه إلى مركز سبها الطبي .

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية اتخذت الاجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتمت مصادرة باقي كمية الألغام التي كانت بحوزته .