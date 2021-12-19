اقعيم من طبرق: نطالب برفع الغطاء الاجتماعي عن كل المجرمين وسنضرب بيدٍ من حديد كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن

أعلن وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم، صباح الأحد، انطلاق حملة أمنية واسعة في مدينة طبرق وضواحيها، بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة.

اقعيم، وفي كلمته عقب لقائه أعيان ومشائخ مدينة طبرق، طالب برفع الغطاء الاجتماعي عن كل المجرمين، مؤكداً بأن القوات المسلحة ووزارة الداخلية ستضرب بيدٍ من حديد كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.

كما طالب اقعيم، بتسليم كافة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة التي لدى بعض المواطنين، مشيراً بأن وزارة الداخلية ستشرع في ترخيص بعض الأسلحة الخاصة بالحماية الشخصية مثل “المسدس”.

واستنكر اقعيم جريمة اختطاف “950” مهاجرا يحملون الجنسية المصرية بطبرق الذين تم تحريرهم من قبل وحدات القوات المسلحة أمس السبت.

كما استنكر واقعة قتل مدمن مخدرات لـ7 من أفراد عائلته بطبرق، مؤكداً بأن رجال القوات المسلحة والداخلية موجودين بالمرصاد أمام هذه الجرائم لمكافحتها، ومكافحة كافة الظواهر السلبية التي تعوّق بناء الدولة.

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