فتحي المريمي: لا توجد لقاءات رسمية بين عقيلة صالح والمشري

نفى المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان فتحي المريمي، عقد لقاءات رسمية بين المرشح الرئاسي عقيلة صالح وخالد المشري رئيس مجلس الدولة.

وقال المريمي في تصريحات لقناة “العربية الحدث” رصدتها “الساعة 24″، إن الانتخابات لن تعقد في 24 ديسمبر بسبب وجود صعوبات، وسيتم الإعلان قريبا عن الموعد الجديد.

وأشار المستشار الإعلامي إلى أن الاتصالات لم تنقطع بين مختلف الأطراف الليبية، نافيا تواصل المشتشارة الأممية ستيفاني وليامز مع مجلس النواب خلال زيارتها الأخيرة إلى بنغازي.

جدير بالذكر أن المشري قال في لقائه عبر قناة “ليبيا الأحرار” الممولة من قطر وتبث من تركيا، إن اتصالات جرت بينه وعقيلة صالح لإيجاد حل للانسداد السياسي على حد زعمه.

وأضاف المشري أنه اتفق مع عقيلة صالح على لقاء قريب دون تحديد المكات والزمان، وفي نفس اللقاء قال إن ضغوطات إقليمية على عقيلة لترتيب لقاء قريب والمكان سيكون مفاجأة.