لقاء مرتقب بين رئيسَي مجلس النواب والأعلى للدولة

كشف الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد عبد الناصر، عن لقاء مرتقب سيجمع بين رئيسَي مجلس النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري؛ لإيجاد حلّ لحالة الانسداد السياسي الراهن خاصة في ملف الانتخابات.

وأضاف عبد الناصر لوكالة سبوتنيك أن اللقاء المرتقب سيبحث حلحلة الجمود السياسي، واتخاذ الخطوات اللازمة خاصة بعد التيقن من أن العملية الانتخابية ستتأجل ولا يقف في طريق ذلك إلا إعلان مجلس النواب أو المفوضية العليا للانتخابات.

ولفت عبد الناصر إلى أنه من بين ما سيطرحه الأعلى للدولة هو أن تُجرى الانتخابات البرلمانية أولاً، ثم يفتح بعد ذلك ملف الدستور والمُسوّدة التي أحضرتها هيئة صياغة الدستور، وربما تعديلها أو اعتمادها كما هي من قبل مجلس النواب الجديد.

جدير بالذكر، أن المجلس الأعلى للدولة دعا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية إلى شهر فبراير من العام القادم.

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