البابا : مجلس النواب والبعثة الأممية سبب فشل إجراء الانتخابات في موعدها 

أخبار ليبيا 24 – خاص

حمل عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إبراهيم البابا المسؤولية الأساسية عن فشل إجراء الانتخابات في موعدها لمجلس النواب، وبعثة الأمم المتحدة .

وقال البابا في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن مجلس النواب أصدر قوانين انتخابية من ناحية الإجراءات هي مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي .

وأوضح أنه من ناحية الموضوع فيها العديد من المسائل الدستورية لا يمكن أن ترد في القوانين .. وربما كان الهدف من إصدارها هو تفجير الموقف وعدم حدوث انتخابات في هذا التاريخ، ولهم سوابق في هذا.

وأوضح البابا، أنه عندما تم الضغط عليهم لإصدار قانون الاستفتاء قاموا بنفس العمل وبالتالي لم يحدث استفتاء .. حيث أن أي إجراء يمكن أن ينهي عملهم ربما يحاولوا تجاوزه بهكذا طرق .

وتابع أن هناك مسؤولية أيضا على بعثة الأمم المتحدة ورئيستها السابقة ستيفاني وليامز بسبب إصرارها على ضرب المسار الدستوري .

وأشار البابا إلى ضرورة خلق مسارات بديلة من خلال لجنة الـ 75 التي تم تعيين جلهم من قبل موظفيها (..) والتي فشلت أيضاً في التوافق على حتى قاعدة دستورية مؤقتة تقوم عليها هذه الانتخابات، ولازلت للآسف الشديد مصرة على اتخاذ هذا النهج .