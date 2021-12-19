البيوضي: الصفقات المشبوهة ستنتج سلطة أمر واقع أكثر كارثية

قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي إن البوصلة الوطنية واضحة ولا بديل عن إجراء الانتخابات والذهاب لصناديق الاقتراع موحدين، وليختر أبناء الأمة من يرونه محققا لآمالهم وطموحاتهم.

وأضاف البيوضي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الصفقات المشبوهة ستنتج سلطة أمر واقع أكثر كارثية مما عرفت خلال العجاف، متابعا: ”لقد انهار كل شيء في هذا البلد، وباتت الوصاية الدولية ومشروع افتراس ليبيا علنيا ظاهرا”.

واستكمل: ”أبناء الأمة أكثر إدراكا للواقع ولذا فهم وحدهم من يقرر مستقبل بلدهم، لن نقبل بصفقات التمرير ونستمر بالمطالبة بحقنا في المنافسة عبر صناديق الاقتراع، وستكون الأولوية المطلقة إسقاط الوصاية الدولية والتصدي للتدخلات في شأننا الوطني، ولن يتمكنوا من إفشالنا أو الالتفاف على الإرادة الوطنية”.