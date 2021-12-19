حملة أمنية تستهدف تجار المخدرات والمهربين في طبرق

قال مدير أمن مدينة طبرق سامي نصر، إن المدينة ستشهد ردة فعل قوية وحاسمة من قبل الأجهزة الأمنية، حيث سيتم إطلاق حملة أمنية واسعة تستهدف المهربين وتجار المخدرات.

ودعا إدريس في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الليبية، كافة التركيبات الاجتماعية في المدينة إلى الوقوف بجانب الأجهزة الأمنية ودعمها؛ لمكافحة ظاهرة انتشار المخدرات بالمدينة؛ نظراً لما تُسببه من زعزعة للأمن العام وأذى لكل أفراد المجتمع.

وعزا إدريس ظاهرة انتشار المخدرات في مدينة طبرق إلى قلة الإمكانيات، وعدم تهيئة الظروف المناسبة لمواجهة الظاهرة، فضلاً عن أن المدينة تعاني بسبب التركيبات الاجتماعية المترابطة، من ناحية عدم دعمهم لجهاز الأمن، فرجل الأمن دائماً يتعرض للمقاومة أثناء تنفيذه للقانون فيما يتعلق بجرائم المخدرات، حسب وصفه.

جدير بالذكر أن مدينة طبرق شهدت يوم أمس جريمة قتل ارتكبها مدمن على تعاطي المخدرات، وراح ضحيتها 7 أفراد من بينهم أقارب له، ليتدخل الأمن بعد ذلك وينتهي الأمر بقتل الجاني.

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